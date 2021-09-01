ЧП в киевском супермаркете: коляска с ребенком слетела по эскалатору (видео)

К счастью, ребенок в коляске не пострадал. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в одном из строительных гипермаркетов произошел страшный инцидент. Из-за оплошности родителей едва не пострадал малолетний ребенок.
Видео опубликовал dtp.kiev.ua в Telegram.
"ЧП в Киеве в "Эпицентре": родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску поймал мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", – идет речь в публикации.
Момент попал на камеры, которые установлены в магазине.
Несчастные случаи с младенцами
В Киеве на улице Строителей произошло ДТП – автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске. Оказалось, что молодая мама с коляской переходила дорогу в непредусмотренном месте. Удар был такой силы, что женщина с ребенком отлетели на несколько метров.
А в поселке Песочин Харьковской области легковушка сбила молодую женщину с коляской. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка госпитализировали.
59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Ранее мы сообщали:
- в Киеве очевидцы запечатлели на камеру мать, которая ехала с двумя детьми на электросамокате по проезжей части в темное время суток.
- в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.