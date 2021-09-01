ЧП в киевском супермаркете: коляска с ребенком слетела по эскалатору (видео)

К счастью, ребенок в коляске не пострадал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в одном из строительных гипермаркетов произошел страшный инцидент. Из-за оплошности родителей едва не пострадал малолетний ребенок.

Видео опубликовал dtp.kiev.ua в Telegram.

"ЧП в Киеве в "Эпицентре": родители отвлеклись и отпустили коляску с ребенком вниз по эскалатору. К счастью, внизу коляску поймал мужчина. Спасибо! Родители, бдите детей", – идет речь в публикации.

Момент попал на камеры, которые установлены в магазине.

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Несчастные случаи с младенцами

В Киеве на улице Строителей произошло ДТП – автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске. Оказалось, что молодая мама с коляской переходила дорогу в непредусмотренном месте. Удар был такой силы, что женщина с ребенком отлетели на несколько метров.

А в поселке Песочин Харьковской области легковушка сбила молодую женщину с коляской. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка госпитализировали.

59-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2106" совершил наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

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