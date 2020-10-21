На большой скорости по проезжей части: в Киеве сняли горе-мать с двумя детьми на самокате

В Киеве очевидцы завпечатлили на камеру мать, которая ехала с двумя детьми на электросамокате в темное время суток по проезжей части.

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Об этом сообщает группа Киев автомобильный в Facebook.

На фотографии один ребенок стоит впереди нее на самокате, а другой на спине в рюкзаке.

"Самокат... Большая скорость... Без шлемов и других средств защиты! С младенцем на спине и еще с одним ребенком за рулем. Что с людьми не так ли? #ЯЖЕМАТЬ-героиня или убийца???", – написано под фотографией.

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Пользователи Сети возмущены таким поведением женщины:

"А что с полицией не так ли? Как бы были хорошие штрафы, то бы и мозги работали. Конфисковать и конец", – пишет Анна.

"Убийца. 100%", – негодуют комментаторы.

Ранее мы писали, что в Киеве мать бросила своего 3-летнего ребенка у знакомых и ушла.

Напомним, в Одессе ребенок бегал по улице, пока его пьяная мать спала под скамейкой – патрульные вызвали скорую для оказания медицинской помощи ребенку и женщине.

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Смотрите видео – как мать поила пивом ребенка в коляске:

Видео: Facebook

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