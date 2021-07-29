"Да ты знаешь, кто я". В Киеве пьяная жена таможенника села за руль и устроила конфликт с копами (видео)

Патрульным пришлось проверить женщину с помощью драгера, а потом надеть на нее наручники

Слева на снимке нарушительница, справа - ее авто. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве жена таможенника и кандидата на должность главного инспектора в Гостаможслужбе села за руль под градусом. А после сказала патрульным, что просто "выгуливала рядом собаку".

Видео опубликовали на странице "Варта Голосеево" в Facebook.

"А когда пьяную женщину догнали копы, она им прочла короткую лекцию на тему "Да ты знаешь, кто я?", – пишут в Сети.

В патрульной полиции "Сегодня" рассказали, что 27 июля в полицию обратились работники одного из магазинов и сообщили, что в магазин на проспекте Лобановского, на автомобиле Мазда подъехала женщина и руководила ТС с явными признаками алкогольного опьянения.

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"Информация подтвердилась на водителя составили админ протокол по ч.1 ст.130, а также 173 мелкое хулиганство и протокол задержания", – говорят в полиции.

Ранее мы писали, что в Луцке пьяная водительница троллейбуса снесла забор и врезалась в здание.

Напомним, в Киеве водитель пил пиво за рулем маршрутки.

Подобный случай был и в Днепре. Патрульные заметили, что водитель транспортного средства нарушил правила, и остановили его, мужчина оказался под градусом.