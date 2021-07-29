"Та ти знаєш, хто я". У Києві п'яна дружина митника сіла за кермо і влаштувала конфлікт з копами (відео)

Патрульним довелося перевірити жінку за допомогою драгера, а потім надіти на неї наручники

Зліва на знімку порушниця, праворуч - її авто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві дружина митника і кандидата на посаду головного інспектора в Держмитслужбі сіла за кермо напідпитку. А після сказала патрульним, що просто "вигулювала поруч собаку".

Відео опублікували на сторінці "Варта Голосієво" в Facebook.

"А коли п'яну жінку наздогнали копи, вона їм прочитала коротку лекцію на тему "Та ти знаєш, хто я?", – пишуть в Мережі.

В патрульній поліції "Сьогодні" розповіли, що 27 липня в поліцію звернулися працівники одного з магазинів і повідомили, що в магазин на проспекті Лобановського, на автомобілі Мазда під'їхала жінка і керувала ТЗ з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

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"Інформація підтвердилася на водія склали адмін протокол за ч.1 ст.130, а також 173 дрібне хуліганство і протокол затримання", – говорять в поліції.

Раніше ми писали, що в Луцьку п'яна водійка тролейбуса знесла паркан і врізалась в будівлю.

Нагадаємо, в Києві водій пив пиво за кермом маршрутки.

Подібний випадок був і в Дніпрі. Патрульні помітили, що водій транспортного засобу порушив правила, і зупинили його, чоловік опинився під градусом.