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В Киеве водитель пил пиво за рулем маршрутки – видео

15 июня 2021 12:35

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

В Коммунальной службе перевозок объяснили, что маршрутка работает нелегально, так что такой инцидент не удивил

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве водитель маршрутки пил пиво перед во время работы. Очевидцы сняли видео, как мужчина употреблял алкоголь прямо в салоне общественного транспорта.

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Соответствующую запись опубликовал dtp.kiev.ua.

По словам пассажиров, в автобусе сильно воняет перегаром.

В Коммунальной службе перевозок КГГА объяснили "Сегодня", что маршрутка №529 (проспект Маяковского – село Бортничи) работает нелегально и не удивительно, что водители прямо за рулем пьют пиво. Кстати, стоимость проезда – 10 гривен.

"С перевозчиком на данном маршруте №529 нет договора. То есть, и водители и сам маршрут работают нелегально. Патрульная полиция Киева дважды выезжала, чтобы прекратить работу перевозчика, но они продолжают возить пассажиров", – пояснили в Коммунальной службе перевозок КГГА.

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В КГГА добавили, что конкурс на право перевозить пассажиров состоится 26 июня, тогда станет известно, кто получит право работать на этом маршруте.

Напомним, ранее патрульные заметили неисправный автобус "Богдан", который вез пассажиров. Во время общения с водителем инспекторы заметили, что он пьяный.

Кроме того, подобный случай был в Днепре. Патрульные заметили, что водитель транспортного средства нарушил правила и остановили его, мужчина оказался под градусом.

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