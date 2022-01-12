Даже не разрешили забрать вещи. В Киеве снесли общежитие на Метрологической – репортаж (фото, видео)

В столице застройщик снес жилое здание / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве общежитие на Метрологической полностью снесли. Как сообщает корреспондент "Сегодня", рабочие при помощи спецтехники демонтировали двухэтажное здание за день.

Сегодня утром повалили последнюю стену.

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Территорию, где находится общежитие оградили забором.

Здание снесли полностью / Фото: Сегодня

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Кто-то поставил возле него стульчик, чтобы можно было посмотреть на разрушенное здание.

Люди просят мэра остановить рейдерство / Фото: Сегодня

Рядом со стульчиком плакат с призывом к мэру Киева остановить рейдерство.

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Людей якобы не пустили забрать личные вещи / Фото: Сегодня

По словам местных жителей, жильцы разрушенного здания сейчас обивают пороги кабинетов чиновников.

"Людям даже не разрешили забрать их вещи из здания. Снос общежития начали, когда люди ушли на работу. Я видела там троих жильцов. Вчера, когда здание сносили, тут ходила и плакала женщина. Ей просто не было куда идти. Все вещи остались под руинами", – рассказал нам местный житель Олег.

Люди пытаются добиться от властей справедливости / Фото: Сегодня

Что произошло

В Киеве на Метрологической, 1, снесли общежитие, в котором жили люди.

В Сети утверждали, что там проживали две семьи.

Активист Михаил Погребиский сообщил в Facebook, что многие годы людей пытались выбросить на улицу – отключали им газ, электричество, отопление, горячую воду; нанятые бандиты из известной преступной группировки разбивали окна в квартирах и машинах жителей.

Волонтеров просят забрать животных, которые замерзают на улице. Они тоже остались без дома.

В полиции Голосеевского района сайту "Сегодня" сообщили, что по предварительной информации, внутри здания общежития на Метрологической жильцов не было

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