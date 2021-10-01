Дело на 20 тыс. Завотделением Киевского областного кардиологического диспансера будут судить за взятку

Злоумышленника задержали во время передачи денег / Фото: Коллаж: Сегодня

Заведующего отделением Киевского областного кардиологического диспансера поймали на взятке. Он требовал деньги у больного за то, чтобы освободить его от военной службы.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

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"Гражданин обратился к врачу-кардиологу высшей категории, заведующего организационно-методическим отделом указанного учреждения по поводу подтверждения диагноза, который устанавливает ограничения годности к прохождению военной службы, а также о выдаче выписки из медицинской карты стационарного больного", – говорится в сообщении.

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Завотдлением потребовал взятку в сумме 20 тыс. гривен, из которых 10 тыс. грн. предназначались ему (за подтверждение диагноза), а остальные деньги – якобы для передачи работникам военного комиссариата за проставление подписи и печати на выписке из медкарты, которая дает право на освобождение от военной службы по состоянию здоровья.

Во время получения второй части денег мужчину задержали.

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