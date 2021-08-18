Дело на 30 млн. В Киеве разоблачили схему хищения средств, предназначенных для школ и детсадов

СБУ проводит обыски. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве разоблачили незаконную деятельность руководства КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Чиновники наладили схему кражи средств, предназначенных для восстановления столичных детсадов и школ. Из бюджета города вывели почти 30 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Организаторы "схемы" действовали через подконтрольные предприятия, они привлекли к выполнению капитальных строительных и ремонтных работ как подрядные организации.

""Партнеры" выполняли работы частично и не в полном объеме, к тому же по существенно завышенным расценкам. Случалось, что некоторые работы не выполнялись вообще, хотя отмечали, что они "выполнены"", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2019 коммунальщики провели конкурсные торги на общую сумму более 120 млн грн, 30 млн грн из которых вывели в "тень", распределив их между участниками сделки.

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Правоохранители провели 11 обысков в офисных помещениях, по адресам фактических мест проживания должностных лиц КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и сотрудников подконтрольных коммерческих структур.

Хищения в столице

Ранее СБУ заблокировала схему растраты бюджетных денег, выделенных на организацию охраны объектов КП "Киевпастранс" КГГА. Сделка нанесла столичной общине ущерб – 3, 5 млн грн.

А бывшего главного бухгалтера Минкульта Украины будут судить из-за избыточного перечисления 420 тыс. грн компании, проводившей конкурс на проект Музея Революции Достоинства.

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