День Независимости. Как будет работать Киевский метрополитен 23-25 августа

График работы метро изменится. Фото: коллаж "Сегодня"

В ночь с 24 на 25 августа киевский метрополитен и наземный транспорт продлит работу на два часа. В эти дни, с 23 по 24 августа запланированы изменения в работе столичного метрополитена.

Об этом сообщает КГГА.

Так, 23 августа в течение дня закроют вход и выход станцию метро "Золотые ворота" на улице Владимирской.

24 августа с начала движения до 13:00 закроют вход и выход на станции "Майдан Незалежности" и переход между "Майданом Незалежности" и "Крещатик" (проезд поездов будут осуществлять без остановки).

Режим работы станций. Фото: Киевский метрополитен

Кроме того, 24 августа с 8:00 до 13:00 закроют вход и выход станции метро "Крещатик", расположенный на Аллее Героев Небесной Сотни.

В ночь на 25 августа метрополитен продлит работу на два часа. Также продолжит работу наземный общественный транспорт, маршруты которого проходят возле станций метро.

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В случае необходимости 24 августа перед началом торжественного концерта (18:30), в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Олимпийская". Также после окончания концерта, в зависимости от пассажиропотока, возможно ограничение (закрытии) входа станций "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Что готовят ко Дню Независимости

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в Украину впервые доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика.

22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:

участников боевых действий на Донбассе;

ветеранов;

добровольцев;

медиков;

волонтеров.

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