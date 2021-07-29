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В киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс пассажиров

29 июля 2021 14:26

Виктория Барановская Виктория Барановская

На них правоохранители метро составили административные протоколы о правонарушениях

Сначала с нарушителями проводят разъяснительную работу / Фото: коллаж "Сегодня"

Сначала с нарушителями проводят разъяснительную работу / Фото: коллаж "Сегодня"

С начала 2021 года в киевском метрополитене составили 2437 протоколов о нарушениях правил карантина – пассажиры были без защитных масок.

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Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

В Управлении полиции в метрополитене сообщили, что большинство протоколов касались отказа соблюдения масочного режима.

Кроме того, в метрополитене отметили, что сначала с лицами, которые не соблюдают условий карантина, проводится разъяснительная работа. Однако, если нарушитель не реагирует на просьбы, то правоохранители оформляют случай в соответствии с нормами законодательства.

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"Информирование в аудио и визуальном формате по обязательному соблюдению масочного режима и других предусмотренных карантинных мероприятий в метрополитене проводится постоянно. В то же время важна также социальная ответственность пассажиров за собственное здоровье и людей рядом", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.

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