Держат оборону! ВСУ отразили нападение на воинскую часть в Киеве

В Киеве противник обстрелял воинскую часть. Коллаж "Сегодня"
В Киеве отразили атаку на воинскую часть на Проспекте Победы, рядом взорвали мост.
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Подробности
"Военные преступники РФ атаковали одну из воинских частей в Киеве на Проспекте Победы. Нападение отразили", – говорится в сообщении.
Ранее в сети показали еще видео взрывов возле станции метро "Берестейская".
Бои за Киев
На улицах Киева ведутся активные боевые действия, сообщает Киевская государственная городская администрация. Власти убедительно просят жителей столицы сохранять спокойствие и быть максимально осторожными.
Что нужно делать прямо сейчас:
- Если вы в укрытии – не покидайте его.
- Если вы дома – не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении – к примеру, в ванне.
- Прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от осколков и пуль.
- Если вы услышите сирены воздушной тревоги — немедленно отправляйтесь в ближайшее укрытие.
Обстановка
- 25 февраля появилось много информации о способах наводки войсками России ракет на украинские объекты, которые собирается уничтожить оккупант.
- Появилось даже сообщение об обнаружении радиомаяка, по которому наводятся самоуправляемые ракеты по нашим блокпостам, скоплениям военной техники.