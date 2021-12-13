Дискотеки, аниматоры и много подарков. Как отпразднуют Новый год в парке Шевченко в Киеве

Парк Шевченко украсят к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня

В парке Шевченко в Киеве разместят одну из новогодних локаций. Праздники там начнут проводить с 17 декабря. Всего будет шесть самых активных дней – с концертами, подарками и дискотеками, а сама локация будет открыта до 14 января.

Об этом сообщили во время брифинга КГГА.

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В этом году на территории парка разместят больше инсталляций, чем в прошлом. Организаторы хотят, чтобы в парке было интересно отдохнуть не только детям, но и взрослым. Планируют, что это будет очень семейная локация.

Что будет в парке Шевченко?

19 декабря зажгут новогоднюю елку, после этого будет концерт и дискотека с диджеем;

Праздничный "киевский трамвай", который будет служить и резиденцией святого Николая;

На несколько выходных в парке планируют концерты, если позволит погода;

На территории парка обустроят фотозоны, будут работать аниматоры, организуют мастер-классы и игры для детей.

Дети из малообеспеченных семей будут ежедневно получать подарки. В КГГА составят списки этих детей.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением правил карантина.

"Праздничные мероприятия в парке Шевченко начнутся уже 17 декабря, то есть в пятницу. Начиная с 12:00 на разных локациях парка будут работать аниматоры, фотозоны. У нас будет интересная праздничная иллюминация, фотозона, где можно будет весело провести время", – сказал соорганизатор праздника Анатолий Соловьяненко.

Какие еще локации будут?

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

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На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки из-за карантина. Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.