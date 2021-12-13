Дискотеки, аніматори та багато подарунків. Як відсвяткують Новий рік у парку Шевченка у Києві

Парк Шевченка прикрасять до Нового року / Фото: Колаж: Сьогодні

У парку Шевченка у Києві розмістять одну із новорічних локацій. Свята там почнуть проводити із 17 грудня. Усього буде шість найактивніших днів – з концертами, подарунками та дискотеками, а сама локація буде відкрита до 14 січня.

Про це повідомили під час брифінгу КМДА.

Реклама

Цього року на території парку розмістять більше інсталяцій, ніж минулого. Організатори хочуть, щоб у парку було цікаво відпочити не лише дітям, а й дорослим. Планують, що це буде сімейна локація.

Що буде у парку Шевченка?

19 грудня запалять новорічну ялинку, після цього буде концерт та дискотека з діджеєм;

Святковий "київський трамвай", який служитиме і резиденцією святого Миколая;

На кілька вихідних у парку планують концерти, якщо дозволить погода;

На території парку облаштують фотозони, працюватимуть аніматори, організовують майстер-класи та ігри для дітей.

Діти з малозабезпечених сімей щодня отримуватимуть подарунки. У КМДА складуть списки цих дітей.

Усі заходи відбуватимуться з дотриманням правил карантину.

"Святкові заходи у парку Шевченка розпочнуться вже 17 грудня, тобто у п'ятницю. Починаючи з 12:00, на різних локаціях парку працюватимуть аніматори, фотозони. Ми матимемо цікаву святкову ілюмінацію, фотозону, де можна буде весело провести час" , – сказав співорганізатор свята Анатолій Солов'яненко.

Які ще локації будуть?

Цього року перед Новим роком на ВДНГ знову почне працювати міський парк зимових розваг "Зимова країна". Відкриється він із 11 грудня.

Реклама

На Софійській площіцього року на новорічні свята не буде ярмарки через карантин. Нинішня тематика свята – народження Ісуса. На Софійській площі встановлять ялинку, вертепи та панно з 38 героями святого сімейства.