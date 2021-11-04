До +17 градусов! В Киев после дождливых дней вернется тепло (карта)

Прогноз погоды в Киеве на 5 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 5 ноября, в Киеве целый деньбудет солнечная и теплая погода

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла. Небо будет ясное, а осадков синоптики не обещают. Также будет сильный ветер.

Ночью столбики термометров опустятся до 9 градусов тепла.

Прогноз погоды в столице на 5 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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