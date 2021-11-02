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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В Киеве опять непогода: синоптики обновили прогноз на завтра (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
2 ноября, 18:00
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Ночью столбики термометров опустятся до 5 градусов тепла
Прогноз погоды в Киеве на 3 ноября / Коллаж "Сегодня"
Прогноз погоды в Киеве на 3 ноября / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 3 ноября, в Киеве днем и ночьюбудет идти дождь, а также будет сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Днем температура воздуха поднимется до 12 градусов тепла. Небо покроют облака, а дождь будет идти и днем, и ночью. Также синоптики обещают сильный ветер.

Ночью температура воздуха опустится до 5 градусов тепла.

Прогноз погоды в столице на 3 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра
Прогноз погоды в столице на 3 ноября. Скрин с сайта Укргидрометцентра

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Когда будет снег в Киеве?

В этом году первый снег в Киеве может выпасть уже в конце ноября, а температура воздуха начинает опускаться.

С 21 ноября и до конца месяца в Киеве ожидаются осадки. С этого дня, по прогнозу, температура в столице будет на уровне +1°...+3°. В связи с похолоданием ожидается и первый снег.

Снег с дождем в столице ожидается 24, 25 и 27 ноября.

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