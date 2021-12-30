Дороги Киева сковали огромные пробки – где не проехать (карта)

В столице вечером много пробок. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 30 декабря в Киеве образовались серьезные пробки. На некоторых участках произошли ДТП.

Подробнее о ситуации на дорогах в столице – читайте далее в материале "Сегодня".

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Где пробки?

Движение затруднено на проспекте Победы, Большой окружной дороге, проспекте Гузара, бульваре Шевченко и улице Киевской.

Кроме того, большие пробки образовались на улице Большой Житомирской, проспекте Науки, Леся Курбаса и Набережном шоссе.

Также движение затруднено на улицах Стеценко и Крещатик.

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В Киеве большие пробки. Скриншот

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.

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"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".



Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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