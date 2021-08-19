Драка около метро "Театральная" в Киеве. Копы задержали двоих мужчин под наркотиками (фото)

Копы разобрались в ситуации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на входе к станции метро "Театральная" трое мужчин сегодня устроили дебош. Ругались и дрались. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на место вызвали полицию.

Из-за скопления в переходе правоохранителей некоторые пассажиры подумали, что станцию закрыли.

Задержание мужчин. Фото: "Сегодня"

У одного из мужчин, который больше всех ругался, был разбит лоб.

Мужчину ведут в полицейское авто. Фото: коллаж "Сегодня"

Как пояснили нам полицейские, скорее всего, мужчины находятся под действием наркотиков. Только один из них показал документы. Его отпустили.

Копы на "Театральной". Фото: "Сегодня"

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Двое напрочь отказались это делать, толкались с полицейскими. Их увезли в райотдел полиции для установления личности.

Не первый случай

В состоянии наркотического опьянения люди совершают ужасные вещи. Сегодня в Киеве на Прорезной задержали мужчину в неадекватном состоянии – он танцевал и бил стены.

Мы писали, что в Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.

А в Киеве мужчина под наркотиками выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу в районе третьего этажа. Как рассказала спасателям мать пострадавшего, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

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