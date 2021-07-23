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Неудачное самоубийство. В Киеве мужчина под наркотиками упал на крышу дома (фото)

23 июля 2021 14:41

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Последние недели мужчина вел себя неадекватно и злоупотреблял наркотиками и алкоголем

Спасатели достали мужчину с перекрытия. Фото: коллаж "Сегодня"

Спасатели достали мужчину с перекрытия. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня ночью, 23 июля, на улице Заболотного, 92 произошло ЧП. Мужчина выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу в районе третьего этажа.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

"Сначала спасатели с помощью лестницы добрались до места падения мужчины. На его счастье, он упал на техническую крышу и остался жив. Мужчина находился в сознании, однако кричал, вел себя неадекватно и оказывал сопротивление", – говорится в сообщении.

Место происшествия. Фото: ГСЧС

Место происшествия. Фото: ГСЧС

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Спасатели использовали автоколенчатый подъемник, чтобы достать мужчину. Его сразу же передали в руки медиков.

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Как рассказала спасателям мать пострадавшего, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

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Мужчину спускают вниз. Фото: ГСЧС

Мужчину спускают вниз. Фото: ГСЧС

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Причинами и последствиями такого поведения пострадавшего сейчас занимаются правоохранители.

Ранее мы писали, что в Киеве женщина попыталась выброситься из окна.При этом женщина вела себя агрессивно, ее пришлось госпитализировать.

Напомним, что в Днепре женщина выпала из окна многоэтажки на голову мужчине. Женщина скончалась на месте, мужчину госпитализировали медики скорой.

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