Двойная радуга появилась над Киевом (фото)

Горожане показали яркие фото радуги / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве после дождя 13 сентября в небе появилась двойная радуга. В некоторых районах столицы она была ярко-выражена. Снимки необычного явления опубликовали в соцсетях.
"У нас вот такая красивенькая полная двойная радуга. А у вас?", – пишет Наталья Вишневская в Facebook.
Как появляется двойная радуга
Напомним, радуга – атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света множества водяных капель. Двойная радуга образуется светом, отраженным в каплях два раза. Как правило, в ней перевернут привычный порядок цветов – снаружи находится фиолетовый, а внутри красный.
Раньше по радуге люди также определяли, какой будет погода в ближайшее время. Если радуга появилась в морозный и солнечный день, значит в ближайшие несколько недель стоило ожидать очень сильных морозов. Если радуга появилась на небе в хмурый, пасмурный день, то это примета надвигающихся снежных метелей и буранов. Если в радуге преобладал красный цвет, значит нужно было ждать ветреных дней.
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