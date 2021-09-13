Подвійна веселка з'явилася над Києвом (фото)

Городяни показали яскраві фото веселки / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві після дощу 13 вересня в небі з'явилася подвійна веселка. У деяких районах столиці вона була яскраво-виражена. Знімки незвичайного явища опублікували в соцмережах.
"У нас ось така гарненька повна подвійна веселка. А у вас?", – пише Наталія Вишневська в Facebook.
Як з'являється подвійна веселка
Нагадаємо, веселка – атмосферне, оптичне і метеорологічне явище, що спостерігається при освітленні яскравим джерелом світла безлічі водяних крапель. Подвійна веселка утворюється світлом, відбитим в краплях два рази. Як правило, в ній перевернуть звичний порядок кольорів – зовні знаходиться фіолетовий, а всередині червоний.
Раніше по веселці люди також визначали, якою буде погода найближчим часом. Якщо веселка з'явилася в морозний і сонячний день, значить в найближчі кілька тижнів варто очікувати дуже сильних морозів. Якщо веселка з'явилася на небі в похмурий, похмурий день, то це прикмета, що насуваються снігові заметілі і бурани. Якщо у веселці переважав червоний колір, значить потрібно було чекати вітряних днів.
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