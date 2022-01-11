Елочные киллеры. В Киеве вандалы срезали больше десяти деревьев (фото)

В столице вандалы срубили елки / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве на улице генерала Воробьева (бывшая Курская) неизвестные повалили посаженные осенью елки. Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района, всего вандалы уничтожили 13 деревьев.
Люди с пилкой орудовали в новом сквере на Воздухофлотском проспекте, 26 две ночи подряд.
"Вандалов пока никто не задержал. Они срезали пилкой 13 елок. Их просто бросили на том же месте. Вандализм продолжался две ночи подряд и очень странно, что этого никто из прохожих не заметил. В ночь с воскресенья на понедельник срезали последние 5 елок. Под одной из них оставили пилку", – рассказали нам в КП по СЗН Соломенского района.
Елки высадили только в октябре прошлого года, когда в сквере провели комплексное озеленение. По информации КП, все материалы они передали в полицию.
"На место дважды приезжала полиция, мы написали два заявления по факту вандализма. Но пока результатов нет. Ущерб по срезанным деревьям составляет более 32 тысяч гривен", – добавляют в КП СЗН Соломянского района.
В полиции Соломянского района нам сообщи, что материалы по данному делу переданы участковым полицейским, которые на месте проводят проверку.
"Участковые полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают возможный круг лиц, которые могут быть к этому причастны. Проверяют содержимое камер видеонаблюдения, но на тех, которые уже проверили ничего подозрительного нет. Уголовное производство по данному факту пока не открыто", – сообщили нам в полиции Соломенского района.
Куда можно сдать елку после Нового года?
В Киеве работают 15 пунктов приема новогодних деревьев. Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.
Сдать елки можно по адресам:
- КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
- КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
- КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
- КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
- КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
- КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
- КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
- КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
- КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
- Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
- Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
- Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
- Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;
- Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.