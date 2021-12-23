Отпраздновали: на киевском вокзале украли 5 млн на новогоднюю елку

Елку должны были установить еще неделю назад, но ее нет

На ж/д вокзале не установили новогоднюю елку / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевская прокуратура подозревает хищение 5 млн гривен на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.



"В соответствии с договорами, заключенными Филиалом "Вокзальная компания" АО "Укрзализниця", конечный срок выполнения работ по установке новогодней елки не позднее 17.12.2021. Однако 22.12.2021 в ходе проведения досмотра в помещении Центрального железнодорожного вокзала установлено отсутствие новогодней елки", – говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются следственные действия и выясняют все обстоятельства уголовного производства. Виновных привлекут к ответственности.

В Мариуполь после падения вернули главную елку

В Мариуполь возвращается главная елка города. До этого ее отправили в Одессу, усилили каркас на основе возможной нагрузки, чтобы не допустить падения в будущем. Скоро главная елка города засияет яркими огоньками и украсит собой Театральную площадь.

"Елка вакцинирована! Направляется домой! Она станет еще надежнее и безопаснее, а самое главное – продолжит радовать жителей и гостей Мариуполя. Вопрос решили оперативно, чтобы подарить всем новогоднее настроение", – отметил заместитель городского головы Александр Кочурин.

Подрядчик в короткие сроки провел ревизию иллюминации елки и усилил конструкцию за свой счет. Повысили уровень прочности, чтобы ее каркас выдержал любую непогоду.

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