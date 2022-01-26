Если РФ ворвется в Украину. Кличко назвал главное бомбоубежище в Киеве

Виталий Кличко рассказал, где спрятаться в Киеве на случай вторжения России. Фото: коллаж "Сегодня"
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России в Украину самым главным бомбоубежищем в столице будет метрополитен.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
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По словам Кличко, в Киеве наработан четкий план и предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Но ключевым укрытием в столице является Киевский метрополитен, который в случае ЧС будет готов принять людей, чтобы скрыться.
Мэр столицы отметил, что в случае вторжения РФ в Киеве будут извещать об угрозе сирены. Кроме того, будет необходима работа всех средств коммуникации, которые предоставят информацию о действиях.
Но все же Кличко надеется, что защитные меры не понадобятся и вторжение РФ не состоится.
На случай ЧС – где в Киеве находятся бомбоубежища
В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса укрытий.
В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
Он включает:
- хранилища гражданской защиты,
- подземное пространство метрополитена,
- подвальные помещения жилых домов,
- подземные паркинги,
- другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.
При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.
Уведомление о ЧС
Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.
Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.
Количество укрытий в столице
- 3687 цокольных и подвальных помещений;
- 409 подземных паркингов;
- 272 подземных перехода;
- 47 подземных помещений метрополитена;
- 514 убежищ.
Угроза вторжения РФ в Украину
- В ноябре американское агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленный источник, заявляло, что президент России Владимир Путин якобы готовит нападение на Украину в январе. Сообщалось, что разведка США поделилась с несколькими странами-союзницами США по НАТО в ЕС данными, которые свидетельствуют о вероятной подготовке РФ к масштабному вторжению на неоккупированную территорию Украины.
- Однако позже появилась информация о том, что планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода. Как отмечают чиновники в администрации США, мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск, если оно действительно планировалось.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Кроме того, в Министерстве иностранных дел Британии заявили, что Россия хочет привести к власти в Украине бывшего депутата Евгения Мураева на фоне планов по вторжению в страну.