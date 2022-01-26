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Если РФ ворвется в Украину. Кличко назвал главное бомбоубежище в Киеве

София Ковнир
26 января, 16:08
Но все же мэр столицы надеется, что защитные меры не понадобятся

Виталий Кличко рассказал, где спрятаться в Киеве на случай вторжения России. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае вторжения России в Украину самым главным бомбоубежищем в столице будет метрополитен.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Подробности

По словам Кличко, в Киеве наработан четкий план и предоставлена информация о бомбоубежищах, расположенных вблизи определенных объектов. Но ключевым укрытием в столице является Киевский метрополитен, который в случае ЧС будет готов принять людей, чтобы скрыться.

Мэр столицы отметил, что в случае вторжения РФ в Киеве будут извещать об угрозе сирены. Кроме того, будет необходима работа всех средств коммуникации, которые предоставят информацию о действиях.

Но все же Кличко надеется, что защитные меры не понадобятся и вторжение РФ не состоится.

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На случай ЧС – где в Киеве находятся бомбоубежища

В Киеве активно проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны на фоне напряженной ситуации на границах Украины. Сайт "Сегодня" решил напомнить киевлянам адреса укрытий.

В 2019 году Киевская городская государственная администрация обновила карту, где указала все укрытия в подземном пространстве. Для укрытия населения Киева от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.

Он включает:

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  • хранилища гражданской защиты,
  • подземное пространство метрополитена,
  • подвальные помещения жилых домов,
  • подземные паркинги,
  • другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения.

При необходимости руководители организаций и владельцы упомянутых сооружений обеспечат свободный доступ для укрытия.

Уведомление о ЧС

Главный способ оповещения населения о порядке обращения при возникновении чрезвычайных ситуаций – это передача сообщения сетью проводного вещания (через квартирные и внешние громкоговорители), а также через местные радиовещательные станции и телевидение, передвижные автомобили, оснащенные громкоговорителями.

Для привлечения внимания населения в экстремальных случаях перед передачей информации включаются сирены и другие сигнальные средства.

Количество укрытий в столице

  • 3687 цокольных и подвальных помещений;
  • 409 подземных паркингов;
  • 272 подземных перехода;
  • 47 подземных помещений метрополитена;
  • 514 убежищ.

Угроза вторжения РФ в Украину

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