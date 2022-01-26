Якщо РФ увірветься в Україну. Кличко назвав головне бомбосховище у Києві

Віталій Кличко розповів, де сховатися у Києві на випадок вторгнення Росії. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну найголовнішим бомбосховищем у столиці буде метрополітен.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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За словами Кличка, у Києві напрацьовано чіткий план та надано інформацію про бомбосховища, розташовані поблизу певних об'єктів. Але ключовим укриттям у столиці є Київський метрополітен, який у разі НС буде готовий прийняти людей, щоб сховатися.
Мер столиці зазначив, що у разі вторгнення РФ у Києві повідомлятимуть про загрозу сирени. Крім того, буде потрібна робота всіх засобів комунікації, які нададуть інформацію про дії.
Але все ж таки Кличко сподівається, що захисні заходи не знадобляться і вторгнення РФ не відбудеться.
На випадок НС – де в Києві розміщені бомбосховища
У Києві активно перевіряють бомбосховища і проводять навчання тероборони на фоні напруженої ситуації на кордонах України. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати киянам адреси місць для укриття.
У 2019 році Київська міська державна адміністрація оновила карту, де вказала всі укриття у підземному просторі. Для укриття населення Києва від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.
Він містить:
- сховища цивільного захисту;
- підземний простір метрополітену;
- підвальні приміщення житлових будинків;
- підземні паркінги;
- інші споруди підземного простору, які можуть бути тимчасово використані для укриття населення.
За потреби керівники організацій та власники згаданих вище споруд забезпечать вільний доступ для укриття.
Повідомлення про НС
Головний спосіб оповіщення населення про порядок звернення у разі виникнення надзвичайних ситуацій – це передача повідомлення мережею провідного мовлення (через квартирні та зовнішні гучномовці), а також через місцеві радіомовні станції та телебачення, пересувні автомобілі, оснащені гучномовцями.
Для привернення уваги населення в екстремальних випадках перед передачею інформації вмикають сирени та інші сигнальні засоби.
Кількість укриттів у столиці
- 3687 цокольних та підвальних приміщень;
- 409 підземних паркінгів;
- 272 підземні переходи;
- 47 підземних приміщень метрополітену;
- 514 сховищ.
Загроза вторгнення РФ до України
- У листопаді американське агентство Bloomberg, посилаючись на обізнане джерело, заявляло, що президент Росії Володимир Путін нібито готує напад на Україну у січні. Повідомлялося, що розвідка США поділилася з кількома країнами-союзницями США по НАТО в ЄС даними, які свідчать про можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення на неокуповану територію України.
- Проте пізніше з'явилася інформація про те, що плани можливого вторгнення до нашої країни несподівано зіпсувала погода. Як зазначають чиновники в адміністрації США, м'яка зима сповільнила замерзання землі, тому Росія може відкласти напад до лютого через труднощі пересування військ, якщо він дійсно планувався.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Крім того, у Міністерстві закордонних справ Британії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні колишнього депутата Євгена Мураєва на тлі планів вторгнення до країни.