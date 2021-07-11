"Это безумие!": Кличко неожиданно продолжил рэп-баттл с музыкантом (видео)

После того, как мэр Виталий Кличко отреагировал на песню, группа Karta Svitu записала студийную версию "Однажды я стану мэром"

Виталий Кличко отреагировал на песню Ивана Марунича. Коллаж: "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на песню "Однажды я стану мэром", которая всего за несколько дней стала хитом.

В Instagram он опубликовал видео, где подпевает песне.

"Говорят, новая песня от Ивана Марунича и группы Karta Svitu, соавтором которой внезапно стал и я – уже хит. Вы слышали?", – написал Виталий Кличко.

Подписчики Виталия Кличко отметили харизму мэра и поддержали его: "Смешной и обаятельный", "Какое безумие", "Огонь!", "Веселое видео", "Поющий мэр, вот это да".

Как рассказал Иван Марунич, автор песни, с первых минут после публикации видео, где он экспромтом спел песню за рулем машины, "понеслись ругательства и приятные комментарии". А после того, как Виталий Кличко отреагировал, группа Karta Svitu записала студийную версию песни с реакцией мэра, где тот говорил:

"Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет... Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься!".

Как мы писали ранее, мэр Киева Виталий Кличко считает, что он очень много делает для развития столицы, но люди не замечают хорошего, если нет "вау-эффекта".