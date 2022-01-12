"Это политическая игра" – мэр Киева про угрозу наступления РФ

Кличко уверен, что столица готова защищать себя от вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия стремится отстроить империю, но Украина видит свое будущее в демократической Европе, а не в СССР.

Об этом в эфире CNN заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Речь шла о вызовах, стоящих перед Украиной и Киевом, в частности, из-за угрозы дальнейшей агрессии России. По словам мэра, столица намерена "противостоять России жестким, непоколебимым ответом".

А на вопрос ведущей, какое же отношение ко всему происходящему, Кличко ответил, что в Украине расстроены тем, что сейчас происходит.

"...С этой дискуссией между США и Россией без Украины. Мы понимаем, что это политическая игра, но – все говорят об Украине без Украины...", – отметил мэр.

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