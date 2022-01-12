"Это политическая игра" – мэр Киева про угрозу наступления РФ

Кличко уверен, что столица готова защищать себя от вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Россия стремится отстроить империю, но Украина видит свое будущее в демократической Европе, а не в СССР.
Об этом в эфире CNN заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Речь шла о вызовах, стоящих перед Украиной и Киевом, в частности, из-за угрозы дальнейшей агрессии России. По словам мэра, столица намерена "противостоять России жестким, непоколебимым ответом".
А на вопрос ведущей, какое же отношение ко всему происходящему, Кличко ответил, что в Украине расстроены тем, что сейчас происходит.
"...С этой дискуссией между США и Россией без Украины. Мы понимаем, что это политическая игра, но – все говорят об Украине без Украины...", – отметил мэр.
Про ситуацию
- В НАТО продолжают фиксировать увеличение войск России на границах Украины, о чем представители Альянса сообщили представителям Минобороны РФ во время переговоров по гарантиям безопасности Кремлю, которые прошли 12 января в Брюсселе.
- Днем ранее посол США в Москве Джон Салливан в интервью российским журналистам назвал скопление войск России на границе Украины чрезвычайной ситуацией и реальной угрозой.
- США готовят обширный пакет санкций, чтобы сдержать наступление российских войск на Украину. Но и это пока не охлаждает пыл в Кремле.
- В Москве продолжают твердить, что это их личное дело, возле какой из границ выстраивать свои войска. Об этом, в частности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уточнив, что Россияне собирается выводить войска из четырех областей вблизи украинских границ.