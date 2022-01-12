"Це політична гра" – мер Києва про загрозу наступу РФ

Кличко впевнений, що столиця готова захищати себе від вторгнення РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Росія прагне відбудувати імперію, але Україна бачить своє майбутнє у демократичній Європі, а не у СРСР.
Про це в ефірі CNN заявив мер Києва Віталій Кличко.
Йшлося про виклики, що стоять перед Україною та Києвом, зокрема через загрозу подальшої агресії Росії. За словами мера, столиця має намір "протистояти Росії жорсткою, непохитною відповіддю".
А на запитання ведучої, яке ж ставлення до того, що відбувається, Кличко відповів, що в Україні засмучені тим, що зараз відбувається.
"...З цією дискусією між США та Росією без України. Ми розуміємо, що це політична гра, але – всі говорять про Україну без України... ", – наголосив мер.
Про ситуацію
- У НАТО продовжують фіксувати збільшення військ Росії на кордонах України, про що представники Альянсу повідомили представників Міноборони РФ під час переговорів щодо гарантій безпеки Кремлю, які пройшли 12 січня у Брюсселі.
- Днем раніше посол США у Москві Джон Салліван в інтерв'ю російським журналістам назвав скупчення військ Росії на кордоні України надзвичайною ситуацією та реальною загрозою.
- США готують великий пакет санкцій, щоб стримати настання російських військ на Україну Але і це поки що не охолоджує запал у Кремлі.
- У Москві продовжують твердити, що це їхня особиста справа, біля якого з кордонів вибудовувати свої війська. Про це, зокрема, заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, уточнивши, що Росія не збирається виводити війська з чотирьох областей поблизу українських кордонів.