Это просто варварство! Застройщики уничтожают Черепанову гору в Киеве (фото, видео)

У подножия Черепановой горы на улице Госпитальной, где вчера активисты снесли строительный забор, рабочие уже восстановили поваленное ограждение. Как рассказали строители корреспонденту "Сегодня", устанавливали металлические конструкции с самого утра.

Зацепило рикошетом

"Вы пришли сносить наш забор?", – поинтересовался у нас охранник.

Пришлось отшутиться, что на это силенок маловато, это больше задача для активистов. Видимо, это подбодрило охранника. Он запретил заходить на территорию стройки и фотографировать, мол, частная собственность.

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На улице Госпитальной вчера активисты снесли строительный забор / Фото: Коллаж: Сегодня

У подножия склона дежурят несколько молодых людей спортивной комплекции. Они внимательно смотрят за всеми, кто подходит к забору. Парни явно пришли защищать забор от активистов.

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На ограждении уже появился паспорт строительного объекта / Фото: Сегодня

На ограждении уже появился паспорт строительного объекта с визуализацией небоскреба, который тут хотят построить – 23 этажный гостинично-офисный центр.

"Да, мы уже восстановили забор. Как раз рабочие заканчивают монтаж. На строительство у нас есть все разрешения от городских властей. Это забор уже год тут стоит. А нам вчера досталось, так сказать, рикошетом. На Черепановой горе, на соседнем участке, спилили деревья. Вот и налетели активисты. Мы эти деревья не срезали. И вообще, не имеем отношения к той части горы", – рассказал нам представитель застройщика.

Забор у подножия горы охраняют молодые люди / Фото: Сегодня

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Он не смог нам сказать, когда тут начнутся строительные работы, мол, идет подготовка, а при современных технологиях не проблема укрепить склон горы.

Лесоповал у Олимпийского

Настоящий лесоповал можно наблюдать сразу в конце забора скандальной стройки. На участке горы ближе к Олимпийскому стадиону. Здесь срезано огромное количество деревьев.

Территория находится в частной собственности / Фото: Сегодня

Мы пообщались с сотрудником соседнего отеля в надежде узнать, что же произошло.

"Я три дня был в отгуле. Сегодня вышел на работу. Это просто какой-то кошмар и лесоповал. Летом не будет даже тени. Срезали все. Одно дерево упало и разбило нам ограду", – поделился с нами мужчина.

Огромные деревья валяются срезанными по всему склону, а некоторые даже порубили на колодки, как обычно заготавливают дрова. На санитарную вырубку это совсем не похоже. Срублено много совершенно здоровых деревьев. Вся территория ограждена старым забором, здесь частично остались пешеходные дорожки, по которым когда-то гуляли киевляне.

Киевляне возмущены происходящим / Фото: Сегодня

Разрешений на вырубку город не давал

В КГГА нам пояснили, что эта территория находится в частной собственности.

"Участок находится в частной собственности. Мы не выдавали никаких разрешений на вырубку деревьев на Черепановой горе. Это просто произвол. Вырубку проводила частная фирма", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном объединении "Киевзеленстрой".

Скорей всего массовая вырубка деревьев – это сигнал для города, что эту территорию будут застраивать. Владельцы этого участка земли получили разрешение на начало строительных работ, а первой ласточкой стала массовая вырубка деревьев.

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