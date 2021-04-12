"Это варварство" – Ткаченко про снос дома Уткина в Киеве

В Киеве снесли фактически 120-летний дом Ивана Уткина, который входит в исторический ареал застройки города.

Об этом Министр культуры Александр Ткаченко заявил в своем Telegram.

"Снос исторического здания купца Уткина в Киеве – варварство", – говорит Ткаченко.

Министерство культуры и информполитики Украины не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале. Поэтому в министерстве разработали и зарегистрировали новый законопроект под номером 4561.

"Я сам – коренной киевлянин и большинство моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз подъезжая к привокзальной площади – обращал внимание на это здание. Оно выделялось – доходный дом Уткина, которому больше 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", – пишет Александр Ткаченко.

Он добавил, что "это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, за что предусмотрена уголовная ответственность".

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"МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку", – написал Александр Ткаченко.

По информации СМИ, на месте двухэтажного дома девелоперская компания Zim Group планирует возвести 26-этажный апарт-отель Times на 352 номера.

Напомним, что дом Уткина – это историческое здание в центре Киева, которое находится возле железнодорожного вокзала. Архитектор Александр Вербицкий. Домом владел купец второй гильдии Иван Яковлевич Уткин, который занимался продажей масляных красок.

Ранее мы писали, что одна из общественных организаций обратилась в полицию и сообщила о проведении строительных работ и демонтаже здания Уткина.

Также мы сообщали, что в Киеве на просп. Маяковского, 75/2, начался демонтаж более десяти незаконно установленных торговых объектов.