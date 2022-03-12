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Фонд "Открой Украину" передал Киеву гуманитарную помощь

Владимир Козырь
12 марта, 23:29
В столицу было отправлено несколько тонн продуктов

Фонд "Открой Украину" отправил помощь Киеву/Фото: Facebook/Арсений Яценюк, коллаж: "Сегодня"

Фонд Арсения Яценюка "Открой Украину" отправил гуманитарную помощь в Киев. Мэр столицы Виталий Кличко помог организовать принятие помощи и ее распределение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Арсений Яценюк.

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Подробности

По словам Яценюка, были направлены следующие продукты:

  • Колбасные изделия — 1 тонна;
  • Тушенка из Румынии — 9 тонн;
  • Мука из Румынии — 25 тонн;
  • Крупы — 8 тонн;
  • Рыбные консервы "Сардины" — 4 тонны;
  • Овощной супнабор — 4 тонны;
  • Вода — более 10 тонн.

"Благодарен Виталию Кличко за организацию принятия гуманитарной помощи и ее распределение", — написал Яценюк.

Дополнительная помощь Украине

Палата представителей США приняла законопроект о государственном финансировании, включающем выделение Украине помощи в размере 13,6 млрд долларов.

Конгресс спешит с принятием законопроекта, поскольку есть определенные сроки, когда нужно проголосовать закон о госфинансировании. Крайний срок должен был истекать в пятницу, однако уже Палата представителей приняла временный закон о продлении государственного финансирования до вторника.

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Многие законодатели стремятся продемонстрировать поддержку Украины на фоне ничем не спровоцированного нападения России на страну.

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