Фонд "Відкрий Україну" передав Києву гуманітарну допомогу

Фонд "Відкрий Україну" відправив допомогу Києву/Фото: Facebook/Арсеній Яценюк, колаж: "Сьогодні"

Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" відправив гуманітарну допомогу до Києва. Мер столиці Віталій Кличко допоміг організувати прийняття допомоги та її розподілення.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Арсеній Яценюк.

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Деталі

За словами Яценюка, були направлені такі продукти:

Ковбасні вироби — 1 тонна;

Тушкованка з Румунії — 9 тонн;

Борошно з Румунії — 25 тонн;

Крупи — 8 тонн;

Рибні консерви "Сардини" — 4 тонни;

Овочевий супнабір — 4 тонни;

Вода — понад 10 тонн.

"Вдячний Віталію Кличко за організацію прийняття гуманітарної допомоги та її розподілення", — написав Яценюк.

Додаткова допомога Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про державне фінансування, який включає виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів.

Конгрес поспішає з ухваленням законопроєкту, оскільки є певні терміни, коли потрібно проголосувати закон про держфінансування. Крайній термін мав закінчуватися у п'ятницю, проте вже Палата представників ухвалила тимчасовий закон про продовження державного фінансування до вівторка.