Фонд "Відкрий Україну" передав Києву гуманітарну допомогу

Фонд "Відкрий Україну" відправив допомогу Києву/Фото: Facebook/Арсеній Яценюк, колаж: "Сьогодні"
Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" відправив гуманітарну допомогу до Києва. Мер столиці Віталій Кличко допоміг організувати прийняття допомоги та її розподілення.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Арсеній Яценюк.
Деталі
За словами Яценюка, були направлені такі продукти:
- Ковбасні вироби — 1 тонна;
- Тушкованка з Румунії — 9 тонн;
- Борошно з Румунії — 25 тонн;
- Крупи — 8 тонн;
- Рибні консерви "Сардини" — 4 тонни;
- Овочевий супнабір — 4 тонни;
- Вода — понад 10 тонн.
"Вдячний Віталію Кличко за організацію прийняття гуманітарної допомоги та її розподілення", — написав Яценюк.
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