Фото дня. В Киеве посреди декабря зацвели деревья

В столице зимой зацвели деревья / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве заметили интересную зимнюю аномалию. На улице Липской в Печерском районе столицы зацвели деревья.
Об этом пишет сайт "Сегодня".
Обычно деревья расцветают весной.
В Киеве зацвели каштаны в ноябре
В Киеве в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", – пишут в Сети.
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