Фото дня. В Киеве посреди декабря зацвели деревья

В столице зимой зацвели деревья / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве заметили интересную зимнюю аномалию. На улице Липской в Печерском районе столицы зацвели деревья.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Реклама

Обычно деревья расцветают весной.

Реклама

В Киеве зацвели каштаны в ноябре

В Киеве в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.

"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", – пишут в Сети.

Реклама

Ранее мы писали: