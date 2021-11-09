Аномалия? В Киеве зацвели каштаны в ноябре (фото)

В Киеве в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках.
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", – пишут в Сети.
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Когда в Украине пойдет первый снег
В середине месяца чуть потеплеет, но может выпасть настоящий первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.
Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.
Ранее мы писали:
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.