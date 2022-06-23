Где в Киеве отремонтируют дороги и когда с улиц уберут блокпосты с ежами

Мы узнали, когда закончат ремонт на Владимирском спуске и будут ли убирать блокпосты / коллаж "Сегодня"

Несмотря на войну, в Киеве активно ремонтируют улицы. В некоторых районах из-за этого образовались даже привычные для мирного времени заторы. Сайт "Сегодня" узнавал, где сейчас ремонтируют улицы в столице и будут ли разбирать блокпосты.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, мелкие ремонты проводятся почти по всему городу.

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"В первую очередь ремонты дорог связаны с ликвидацией мелких ям на асфальте. Работы на аварийных участках уже почти закончены, сейчас дорожные службы выполняют работы, чтобы содержать дороги в хорошем состоянии", – пояснил сайту "Сегодня" первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Что отремонтируют?

Он добавляет, что капитальных ремонтов дорог в этом году будет не очень много. Работы ведутся на нескольких улицах. Рабочие завершают ремонты, которые были начаты в прошлом году.

"Продолжается ремонт асфальтного покрытия на, пока что, улице Льва Толстого. Также рабочие ремонтируют улицу Энтузиастов. Все остальное – это работы по содержанию улично-дорожной сети. Там проводится ямочный ремонт с нанесением дорожной разметки", – добавляет Николай Поворозник.

Заторы в центре

Также масштабный ремонт проводится в самом центре города – на Владимирском спуске. Многих водителей интересует, когда здесь завершат работы и останется ли на спуске брусчатка.

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"На спуске ведется перекладка брусчатки, которая там и останется. Работы на Владимирском спуске планируют завершить к 1 июля. Движение откроем, скорее всего, ближе к 10 июля. Бетон должен набрать прочности в тех местах, где сейчас ведутся работы. Спуск останется таким же, как и был раньше", – поясняет Николай Поворозник.

Ремонт на Энтузиастов

Так что автомобилистам придется потерпеть. Кстати, с началом ремонтных работ по улице Энтузиастов водители жаловались на то, что образовались заторы – выехать с Русановки и Березняков стало труднее.

"Естественно, что там, где ведутся ремонтные работы, образуются транспортные заторы. Водителям нужно их объезжать. Работы на этой улице были начаты в прошлом году, нам необходимо их завершить, чтобы не переделывать в дальнейшем. Вопрос касается перекладки коммуникаций", – поясняет первый заместитель главы КГГА.

После открытия движения для автотранспорта по мостам Метро и Патона с понедельника, 20 июня, объезжать заторы в этом районе стало проще.

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Уберут блокпосты?

Многие жители Киева интересуются, когда с улиц города начнут убирать конструкции блокпостов и противотанковые ежи. Часто они установлены в таких местах, где их трудно обойти мамам с колясками и пожилым людям. Пешеходам приходиться выходить на проезжую часть, чтобы обойти конструкции, а это не всегда безопасно, учитывая плотный столичный трафик.

"Там, где можно убрать конструкции блокпостов, – мы их убираем. В первую очередь освобождаем от них проезжую часть, чтобы не создавать заторов. Но там, где мы разбираем блокпосты, часть этих конструкций – бетонные блоки и противотанковые ежи, выставляются на тротуар или зеленую зону. То есть где нет необходимости – конструкции блокпостов будем разбирать, а где они необходимы, они будут оставаться на своем месте", – поясняет Николай Поворозник.

Ранее мы сообщали, что на Южном мосту закрыли проезд для частных авто. С 22 июня через переправу пропускают только специальный и общественный транспорт – автобусные маршруты №22 и №91. Также мы писали, что на Южном мосту делают плановый ремонт.