Де в Києві відремонтують дороги і коли з вулиць приберуть блокпости з їжаками

Попри війну, у Києві активно ремонтують вулиці. У деяких районах через це утворилися навіть звичні для мирного часу затори. Сайт "Сьогодні" дізнавався, де зараз ремонтують вулиці у столиці та чи розбиратимуть конструкції блокпостів.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, дрібні ремонти проводяться майже по всьому місту.

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"Насамперед ремонти доріг пов'язані з ліквідацією дрібних ям на асфальті. Роботи на аварійних ділянках вже майже закінчені, зараз дорожні служби виконують роботи, щоб утримувати дороги у хорошому стані", – пояснив сайту "Сьогодні" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Що відремонтують?

Він додає, що капітальних ремонтів доріг цього року буде небагато. Роботи ведуться на кількох вулицях. Робітники завершують ремонти, які було розпочато торік.

"Продовжується ремонт асфальтного покриття на поки що вулиці Льва Толстого. Також робітники ремонтують вулицю Ентузіастів. Решта – це роботи з утримання вулично-дорожньої мережі. Там проводиться ямковий ремонт з нанесенням дорожньої розмітки", – додає Микола Поворозник.

Затори у центрі

Також масштабний ремонт проводиться у самому центрі міста – на Володимирському узвозі. Багатьох водіїв цікавить, коли завершать роботи та чи залишиться на узвозі бруківка.

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На спуску ведеться перекладка бруківки, яка там і залишиться. Роботи на Володимирському узвозі планують завершити до 1 липня. Рух відкриємо, найімовірніше, ближче до 10 липня. Бетон повинен набрати міцності у тих місцях, де зараз ведуться роботи. Узвіз залишиться таким самим, як і був раніше", – пояснює Микола Поворозник.

Ремонт на Ентузіастів

Тож автомобілістам доведеться потерпіти. До речі, з початком ремонтних робіт на вулиці Ентузіастів водії скаржилися на те, що утворилися затори– виїхати з Русанівки та Березняків стало важче.

"Зрозуміло, що там, де ведуться ремонтні роботи, утворюються транспортні затори. Водіям треба їх об'їжджати. Роботи на цій вулиці розпочалися минулого року, нам необхідно їх завершити, щоб не переробляти їх надалі. Питання стосується перекладання комунікацій", – пояснює перший заступник голови КМДА.

Після відкриття руху для автотранспорту мостами Метро і Патона з понеділка, 20 червня, об'їжджати затори у цьому районі стало простіше.

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Заберуть блокпости?

Багато жителів Києва цікавляться, коли з вулиць міста почнуть прибирати конструкції блокпостів та протитанкові їжаки. Часто вони встановлені в таких місцях, що їх важко обійти мамам з колясками та людям похилого віку. Пішоходам доводиться виходити на проїжджу частину, щоб обійти конструкції, а це не завжди безпечно з огляду на щільний столичний трафік.

"Там, де можна прибрати конструкції блокпостів, – ми їх забираємо. Насамперед звільняємо від них проїжджу частину, щоб не створювати заторів. Але там, де ми розбираємо блокпости, частини цих конструкцій – бетонні блоки та протитанкові їжаки, виставляються на тротуар чи зелену зону. Тобто де немає необхідності – конструкції блокпостів будемо розбирати, а де вони необхідні, вони залишатимуться на своєму місці", – пояснює Микола Поворозник.

Раніше ми повідомляли, що на Південному мосту закрили проїзд для приватних авто. З 22 червня через переправу пропускають лише спеціальний та громадський транспорт – автобусні маршрути №22 та №91. На початку травня ми писали, що на Південному мосту роблять плановий ремонт.