Героин на миллиард гривен: в Киеве изъяли крупную партию наркотиков из Ирана (фото)

Момент задержания. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине в ходе спецоперации задержали организаторов контрабанды. Правоохранители изъяли партию героина из Ирана более чем на 1 млрд гривен.
Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
"Задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в нашу страну. Они – члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину", – пишет прокурор.
Изъятие наркотиков. Фото: Ирина Венедиктова/Facebook
Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза.
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"Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином", – добавляет Ирина Венедиктова.
Правоохранители взвешивают наркотики. Фото: Ирина Венедиктова/Facebook
Так, организаторов канала контрабанды задержали неподалеку состава. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято пять брикетов с 1550 граммами героина.
Задержание преступников. Фото: Ирина Венедиктова/Facebook
Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства – более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривен.
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