Героин на миллиард гривен: в Киеве изъяли крупную партию наркотиков из Ирана (фото)

Наркотики обнаружили в прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича

Момент задержания. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в ходе спецоперации задержали организаторов контрабанды. Правоохранители изъяли партию героина из Ирана более чем на 1 млрд гривен.

Об этом сообщает генеральный прокурор Ирина Венедиктова в Facebook.

"Задержали двух братьев – граждан Турции, которые курировали канал поставок героина в нашу страну. Они – члены транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении, Грузии в Украину", – пишет прокурор.

Изъятие наркотиков. Фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского Союза.

Читайте также: В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с 9-летним мальчиком (фото)

"Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе авто в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича обнаружено наркотическое средство. В ходе обыска там изъяты 1159 брикетов с героином", – добавляет Ирина Венедиктова.

Правоохранители взвешивают наркотики. Фото: Ирина Венедиктова/Facebook Реклама

Так, организаторов канала контрабанды задержали неподалеку состава. В ходе проведения осмотра, в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято пять брикетов с 1550 граммами героина.

Задержание преступников. Фото: Ирина Венедиктова/Facebook

Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства – более 368 килограмм, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд гривен.

Ранее мы писали, что в "Борисполе" задержали наркокурьеров с 2 кг кокаина.

Напомним, как сообщали новости "Сегодня", в апреле в Киеве задержали иностранца с кокаином в животе. В брюшной полости мужчины обнаружили 91 капсулу с неизвестным веществом.