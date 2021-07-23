Героїн на мільярд гривень: у Києві вилучили велику партію наркотиків з Ірану (фото)

Наркотики виявили в причепі авто в спеціально обладнаних муляжах цегли

Момент затримання. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні в ході спецоперації затримали організаторів контрабанди. Правоохоронці вилучили партію героїну з Ірану більш ніж на 1 млрд гривень.

Про це повідомляє генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

"Затримали двох братів – громадян Туреччини, які курували канал поставок героїну до нашої держави. Вони – члени транснаціонального злочинного угруповання, що займається контрабандою героїну з Ірану через територію Вірменії, Грузії до України", – пише прокурор.

Вилучення наркотиків. Фото: Ірина Венедиктова/Facebook

Угруповання збувало наркотики на території нашої держави, в тому числі на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, а також контрабандою перевозили дрібними партіями до країн Європейського Союзу.

Читайте також: У Запоріжжі водій під наркотиками збив жінку з 9-річним хлопчиком (фото)

"Правоохоронці проконтролювали поставку з Ірану до України вантажного автомобіля на склад в м. Києві. В причепі авто в спеціально обладнаних муляжах пустотілої цегли виявлено наркотичний засіб. В ході обшуку там вилучено 1159 брикетів з героїном", – додає Ірина Венедиктова.

Правоохоронці зважують наркотики. Фото: Ірина Венедиктова/Facebook Реклама

Так, організаторів каналу контрабанди затримали неподалік складу. В ході проведення огляду, в двох валізах у них було виявлено та вилучено п'ять брикетів з 1550 грамами героїну.

Затримання злочинців. Фото: Ірина Венедиктова/Facebook

Загальна вага вилученого особливо небезпечного наркотичного засобу – понад 368 кілограм, що за цінами чорного ринку коштує понад 1 млрд гривень.

Раніше ми писали, що в "Борисполі" затримали наркокур'єрів з 2 кг кокаїну.

Нагадаємо, як повідомляли новини "Сьогодні", в квітні в Києві затримали іноземця з кокаїном в животі. У черевній порожнині чоловіка виявили 91 капсулу з невідомою речовиною.