"Голосеевском стрелку" грозит пожизненное заключение

Мужчине инкриминируют две статьи Уголовного кодекса. Накануне он ранил троих человек

Задержание подозреваемого. Фото: ГУНП

В Киеве мужчине, который на Голосеевском проспекте забаррикадировался в квартире и ранил людей, объявили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Действия подозреваемого квалифицируют сразу по нескольким статьям — как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Если мужчину признает виновным суд, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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При этом в прокуратуре отметили, что в результате стрельбы пострадали три человека, а не два, как сообщалось ранее. В частности, патрульный получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший – огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота, другой человек – осколочно повреждения правого плечевого сустава.

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В Голосеевский райсуд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.

Напомним, 7 июля патрульные приехали на вызов из-за конфликта в квартире. Спор возник между двумя владельцами помещения. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья.

Также напомним, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.

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