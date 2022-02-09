"Горжусь, что я русская" вырвали из контекста. Мы пообщались с уволившейся из-за скандала учительницей

В столице произошел языковой скандал в одной из школ / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевская учитель немецкого языка Лариса Бондарь, угодившая недавно в языковой скандал, заявила, что ее слова на видео вырваны из контекста. Напомним, на видео, где звучит голос, похожий на ее, слышно: "Горжусь этим, что я не украинка, а русская". Как сообщает "Сегодня", видео было записано, якобы, в одном из классов киевского лицея № 303.

"Оболгали! Оболгали в том, что я придерживалась таких взглядов…", – категорично заявила нам Бондарь.

При этом она сообщила, что среди родителей и детей были те, кто встал на ее защиту. Ранее журналистам Бондарь заявляла, что не сдержала своих эмоций и сожалеет о произошедшем.

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В свою очередь, в недавнем отчете Уполномоченного по защите государственного языка сообщалось, что установлены нарушения ч.1 ст.21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в части применения государственного языка в образовательном процессе.

"В частности, речь идет об отказе учительницы немецкого языка лицея 303 применить государственный язык во время образовательного процесса и реакцию на соответствующее замечание ученика", – сообщили в офисе Уполномоченного по защите государственного языка.

И добавили, что учителю объявлен выговор, та же свою вину признала и приняла решение об увольнении по собственному желанию.

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Как мы выяснили, не согласны с позицией Уполномоченного многие, кто лично знают Ларису Бондарь. К этому добавляют, что в последнее время этого человека преследует череда бед.

"Насколько знаем, у Ларисы в конце прошлого года умер близкий ей человек. И тут снова такое…", – рассказали нам соседи учительницы.

В Киеве уволили учителя истории за оскорбления пятиклассников

В Киеве учитель угрожал пятиклассникам и обзывал их прямо в коридоре. Момент попал на видео.

В ролике можно увидеть, как дети стоят под кабинетом, а учитель обзывает их.

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