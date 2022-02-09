"Пишаюся, що я росіянка" вирвали з контексту. Ми поспілкувалися з вчителькою, що звільнилася через скандал

У столиці стався мовний скандал в одній із шкіл / Фото: Колаж: Сьогодні

Київська вчитель німецької мови Лариса Бондар, що потрапила нещодавно в мовний скандал, заявила, що її слова на відео вирвані із контексту. Нагадаємо, на відео, де звучить голос, схожий на неї, чути: "Пишаюся цим, що я не українка, а росіянка". Як повідомляє "Сьогодні", відео було записане, нібито, в одному із класів київського ліцею № 303.

"Обдурили! Обмовили в тому, що я дотримувалася таких поглядів…", – категорично заявила нам Бондар.

При цьому вона повідомила, що серед батьків та дітей були ті, хто став на її захист. Раніше журналістам Бондар заявляла, що не дотрималася своїх емоцій і жалкує про те, що сталося.

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У свою чергу, у нещодавньому звіті Уповноваженого із захисту державної мови повідомлялося, що встановлено порушення ч.1 ст.21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо застосування державної мови в освітньому процесі.

"Зокрема йдеться про відмову вчительки німецької мови ліцею 303 застосувати державну мову під час освітнього процесу та реакцію на відповідне зауваження учня", – повідомили в офісі Уповноваженого із захисту державної мови.

І додали, що вчителю оголошено догану, та сама вину визнала і прийняла рішення про звільнення за власним бажанням.

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Як ми з'ясували, не згодні з позицією Уповноваженого багато хто, хто особисто знає Ларису Бондар. До цього додають, що останнім часом цю людину переслідує низка бід.

"Наскільки знаємо, у Лариси наприкінці минулого року померла близька їй людина. І тут знову таке…", – розповіли сусіди вчительки.

У Києві звільнили вчителя історії за образи п'ятикласників

У Києві вчитель погрожував п'ятикласникам і обзивав їх у коридорі. Момент потрапив на відео.

У ролику можна побачити, як діти стоять під кабінетом, а вчитель обзиває їх.

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