Готовимся к пробкам? Завтра Киев ждут туман и гололед – прогноз

В столице ухудшаются погодные условия / Фото: Коллаж: Сегодня
В ближайшее время с сохранением до конца суток 8 декабря, ночью и утром 9 декабря в Киеве ожидается туман. Видимость 200-500 метров и уровень опасности, желтый.
Об этом предупреждает Укргидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане:
- снизить скорость движения,
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом,
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями,
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию,
- избегать резких маневров на дороге.
Также напомним, что в столице 9 декабря ожидается гололед на дорогах. И уровень опасности, желтый.
Ноябрь в Киеве стал одним из самых теплых за последние 140 лет
В Киеве ноябрь в этом году попал в десятку самых теплых с 1881 года. Месяц отметился температурными рекордами. Среднемесячная температура ноября была выше климатической нормы в 1991-2020 годах на 2,2 градуса.
Она составила 4,8 градуса тепла. Самым теплым днем метеорологи признали 5 ноября – его максимум достиг 15,8 градуса тепла. Самым холодным днем назвали 17 ноября. Тогда минимальная температура снизилась под утро до 7,1 градуса мороза.
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