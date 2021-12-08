Сегодня на дорогах Киева будет опасно: как избежать травм и ДТП

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах столицы в течение дня

8 декабря в Киеве значительно осложнятся погодные условия. / Фото: Коллаж: Сегодня

Днем 8 декабря в Киеве ожидается гололед, на дорогах – гололедица (и уровень опасности, желтый).

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

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Сегодня в столице будет мокрый снег и дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, температура в течение суток 0-2 градуса мороза.

В такую погоду следует соблюдать осторожность, передвигаясь по городу.

Советы водителям и пешеходам

Советы водителям:

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нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

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