Готовы купить зимой велосипед и прыгать через турникеты: мнения киевлян о проезде по 20 грн (видео)

Жители Киева высказались о подорожании проезда в транспорте до 20 гривен. / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 января 2022 года проезд в общественном транспорте Киева подорожает с 8 до 20 гривен . Жители столицы в ярости – они против такого резкого скачка. И лишь немногие оптимисты верят, что это поможет улучшить транспорт, на котором ежедневно ездят тысячи людей.

Корреспондент "Сегодня" прогулялся в центре Киева и спросил мнения людей о предстоящем подорожании.

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Сколько нужно будет платить в день

В среднем опрошенные сайтом "Сегодня" киевляне совершают более 4 поездок в день. Это значит, что больше 100 гривен будет уходить на проезд.

"Мнение очень-очень отрицательное. Минимум 3-4 поездки в день. Это очень ударит по карману. Я за здоровый образ жизни, будем его вести, а что делать", – сказала нам жительница столицы.

Еще один прохожий назвал ситуацию "полным кошмаром".

"20 гривен при отсутствии нормальной пенсии при инвалидности 1850 гривен, нужно еще одеться, питаться и купить какие-то лекарства и одна поездка 20 гривен? В день минимум 4 поездки. 100 гривен в день. Если ездить 15 дней в месяц, то на дорогу будет уходить минимум 1500 гривен. Остается 300 гривен", – объяснил он.

Прыгнут через турникет за 20 гривен

Такое мнение высказали в основном молодые люди. Мол, цена слишком велика, поэтому придется обходить нововведения.

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"А по другому сейчас никак. За 20 гривен в метро – готов", – сказал парень на Контрактовой площади.

"Вот еще бы и зарплата подорожала!"

Люди говорят, что если бы получали в среднем 15-20 тысяч гривен зарплаты, 20 гривен за проезд – это была бы адекватная цена.

"Хотелось бы, чтобы как-то зарплата подорожала вместе с транспортом. Что касается маршруток и трамваев – качество транспорта не менялось за последние годы".

Надеются, что власти передумают

Решение повысить тариф с надеждой называют "психологическим ходом".

"Такое ощущение, что может все таки передумают. Будем надеяться. Я думаю, что потом скинут цену. Сначала сказали, что поднимут до 20, а в результате сделают людям "легче" и повысят до 14".

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Городскому транспорту ищут альтернативу

Многих карантин уже пересадил на велосипеды. Но теперь еще больше жителей столицы говорят, что намерены их приобрети – не смотря на то, что цену повысят зимой.

"Я катаюсь на велосипеде каждый день на работу. Это очень удобно. Я не делал ковид-сертификат, и даже 20 гривен метро – это дичь".

Люди говорят, что и так на велосипедах ездят часто, а "теперь это будет еще чаще".

Также многие пенсионеры собрались больше ходить пешком – если погода и состояние здоровья будут позволять. В то же время мужчина лет 35-40 нам сказал, что зимой некомфортно ходить пешком и он предпочитает проехать в транспорте за 20 гривен.

Все больше людей стали задумываться и над тем, чтобы приобрести личный автомобиль.

Верят ли киевляне в обновление транспорта

Многие жалуются, что транспорт не обновлялся очень долго – какими были желтые трухлые маршрутки, такими и остались.

"Думаю, что подорожание будет, а последующего результата не будет".

Люди говорят, что транспорт уже дорожал с 8 до 10 гривен "и ничего не обновлялось".

"Никогда ничего не обновится. Купят пару подержанных трамваев с Польши или Чехии – это весь их бизнес".

Ругают власти

Ни цены, ни Зеленский никого уже не устраивает, сказал нам еще один прохожий.

"Творят, что хотят. Еще хуже, чем при Яныке было. Что ж вы делаете, уроды? А насчет штрафов в 17 тысяч, где есть такие зарплаты? Сядьте в трамвай и посмотрите, как люди живут!"

Жалобы звучали не только в адрес президента, но и мэра Киева Виталия Кличко.

"Я вообще не понимаю. Мы его первый раз простили – из 4 грн сделал 8 грн. Теперь из 8 грн сколько он хочет? Он что сумасшедший? Он что никогда не жил жизнью нормальных людей? 20 гривен – это от себя оторвать каждый день пакет молока. Придурки они", – заявил пенсионер на камеры журналистов "Сегодня".

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