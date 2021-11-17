Втрое дороже Европы. В Сети сравнили стоимость проезда в Киеве и городах ЕС

В Киеве с 1 января 2022 года повысят проезд в коммунальном общественном транспорте. Разовая поездка будет стоить 20 гривен, а месячный проездной без ограничения количества поездок – 2990 гривен. Это в пять раз дороже, чем в некоторых странах Европы.
Цены на проезд сравнил транспортный эксперт Иван Черныш в Facebook.
"2990 грн за месячный проездной билет и 250 грн за суточный. Именно столько с 01.01.2022 городская власть предлагает платить за общественный транспорт горожанам", – написал Черныш.
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Для сравнения, Черныш привел примеры цен на месячный проездной билет в других городах Европы:
- Прага – 650 грн (550 крон);
- Варшава – 710 грн (110 злотых);
- Вена – 1530 грн (51 евро);
- Брюссель – 1650 грн (55 евро);
- Женева – 2000 грн (70 франков);
- Париж – 2255 грн (75,20 евро).
Как киевлянам сэкономить на поездках?
С использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12, а не 20 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
Кто может получить "Карту киевлянина"
- все киевляне, зарегистрированные в столице,
- вынужденные переселенцы из зоны АТО,
- все, кто работает в Киеве в соответствии с законодательством Украины,
- учащиеся и студенты всех учебных заведений города, а также родители (опекуны) детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.
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