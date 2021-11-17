Втрое дороже Европы. В Сети сравнили стоимость проезда в Киеве и городах ЕС

В украинской столице с 2022 года цена проездного билета будет в несколько раз больше, чем в других городах Евросоюза

В Киеве повысят цену проезда до 20 гривен/Коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 января 2022 года повысят проезд в коммунальном общественном транспорте. Разовая поездка будет стоить 20 гривен, а месячный проездной без ограничения количества поездок – 2990 гривен. Это в пять раз дороже, чем в некоторых странах Европы.

Цены на проезд сравнил транспортный эксперт Иван Черныш в Facebook.

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"2990 грн за месячный проездной билет и 250 грн за суточный. Именно столько с 01.01.2022 городская власть предлагает платить за общественный транспорт горожанам", – написал Черныш.

Цена на проездные в Киеве с 1 января. Табл. Ивана Черныша

Для сравнения, Черныш привел примеры цен на месячный проездной билет в других городах Европы:

Прага – 650 грн (550 крон);

Варшава – 710 грн (110 злотых);

Вена – 1530 грн (51 евро);

Брюссель – 1650 грн (55 евро);

Женева – 2000 грн (70 франков);

Париж – 2255 грн (75,20 евро).

Как киевлянам сэкономить на поездках?

С использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12, а не 20 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).

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Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).

Кто может получить "Карту киевлянина"