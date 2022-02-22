Готовятся защищаться? Киевляне скупают оружие в магазинах (фото)

В Киеве люди скупают бюджетное оружие / Фото: Коллаж: Сегодня
После признания РФ так называемых "ЛДНР" в Киеве не спешат опустошать полки продуктовых магазинов, а вот в оружейных магазинах начался ажиотаж. Количество покупателей там резко выросло.
С утра корреспонденты "Сегодня" побывали в одном из оружейных магазинов.
Бросается в глаза, что здесь покупателей явно больше, чем в отделах с туалетной бумагой.
"Самые дешевые помповые ружья по 6500 уже раскупили. Их просто нет. И такая тенденция уже неделю", – рассказал нам продавец Александр.
Что делать, если услышали сирену?
Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", нужно как можно быстрее включить телевизор или радио, поскольку там прозвучат дальнейшие указания.
Спасатели дали краткую инструкцию:
- Включите телевизор или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала.
- Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их.
- Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.