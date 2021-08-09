Хотел любимой букет? В Киеве автомобиль влетел в киоск на остановке (видео)

Авто практически разрушил МАФ. Коллаж "Сегодня"
В Киеве на бульваре Перова водитель Volkswagen влетел в цветочный киоск на остановке. Как сообщает корреспондент "Сегодня", автомобиль двигался в сторону ТЦ "Квадрат".
Пока неизвестно, кто был за рулем автомобиля. В соцсетях появилось видео с места происшествия.
В полиции Киева сайту "Сегодня" сообщили, что обошлось без пострадавших.
"На месте работают сотрудники патрульной полиции. Они устанавливают все причины дорожно-транспортного происшествия", – сообщили в полиции Киева.
Сносить МАФы в столице теперь модно
Недавно на Позняках, где ранее Volkswagen разгромил оградительный забор и перевернулся, произошла аналогичная авария с автомобилем BMW. Девушка за рулем иномарки снесла два МАФа и парикмахерскую.
ДТП на улицы Мишуги. Фото: "Сегодня"
Авария случилась вблизи ТЦ "Пирамида".
Ранее мы писали, что:
- в Одесской области ночью авто сбило велосипедистов. Дорожно-транспортное происшествие произошло между населенными пунктами Пшеничное и Благодатное.
- в Луганской области столкнулись легковушка и микроавтобус, много пострадавших. Пассажиры получили телесные повреждения различной степени тяжести – их госпитализировали в медицинское учреждение.
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