Хотів коханій букет? У Києві автомобіль влетів в кіоск на зупинці (відео)

Авто практично зруйнувал МАФ. Колаж "Сьогодні"
У Києві на бульварі Перова водій Volkswagen влетів у квітковий кіоск на зупинці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", автомобіль рухався в бік ТЦ "Квадрат".
Поки невідомо, хто був за кермом автомобіля. У соцмережах з'явилося відео з місця події.
У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що обійшлося без постраждалих.
"На місці працюють співробітники патрульної поліції. Вони встановлюють всі причини дорожньо-транспортної пригоди ", – повідомили в поліції Києва.
Зносити МАФи в столиці тепер модно
Нещодавно на Позняках, де раніше Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся, сталася аналогічна аварія з автомобілем BMW. Дівчина за кермом іномарки знесла два МАФи і перукарню.
ДТП на вулиці Мишуги. Фото: "Сьогодні"
Аварія трапилася поблизу ТЦ "Піраміда".
Раніше ми писали, що:
- в Одеській області вночі авто збило велосипедистів. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.
- в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували в медичний заклад.
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