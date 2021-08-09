Хотів коханій букет? У Києві автомобіль влетів в кіоск на зупинці (відео)

Поруч з ТЦ "Квадрат" на лівому березі водій не впорався з керуванням і в'їхав в торгову точку

Авто практично зруйнувал МАФ. Колаж "Сьогодні"

У Києві на бульварі Перова водій Volkswagen влетів у квітковий кіоск на зупинці. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", автомобіль рухався в бік ТЦ "Квадрат".

Поки невідомо, хто був за кермом автомобіля. У соцмережах з'явилося відео з місця події.

У поліції Києва сайту "Сьогодні" повідомили, що обійшлося без постраждалих.

"На місці працюють співробітники патрульної поліції. Вони встановлюють всі причини дорожньо-транспортної пригоди ", – повідомили в поліції Києва.

Зносити МАФи в столиці тепер модно

Нещодавно на Позняках, де раніше Volkswagen розгромив захисний паркан і перекинувся, сталася аналогічна аварія з автомобілем BMW. Дівчина за кермом іномарки знесла два МАФи і перукарню.

ДТП на вулиці Мишуги. Фото: "Сьогодні"

Аварія трапилася поблизу ТЦ "Піраміда".

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в Одеській області вночі авто збило велосипедистів . Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне.

. Дорожньо-транспортна пригода сталася між населеними пунктами Пшеничне і Благодатне. в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, багато постраждалих. Пасажири отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості – їх госпіталізували в медичний заклад.