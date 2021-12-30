Хотели согреться? В Киеве бездомные устроили масштабный пожар (фото)

На место вызвали спасателей, которые потушили огонь. / Фото: Коллаж: Сегодня
На Виноградаре в Киеве загорелось заброшенное здание. Пожар устроили бездомные, которые часто собираются там, чтобы согреться.
Об этом новостям "Сегодня" рассказали в ГСЧС.
Подробности пожара
Загорание возникло по проспекту Григория Гонгадзе, 20-а. В ГСЧС Киева говорят, что загорелся мусор 15 квадратных метров. Огонь потушили
В этом здании постоянно происходят пожары, поскольку в заброшенном здании живут бездомные, а в холода греются.
Огонь охватил почти все здание. Фото: Ярослав Винничук
Основные причины пожаров зимой
С наступлением холодов и отопительного сезона идет рост пожаров. Основными причинами возникновения пожаров являются:
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления;
- неосторожное обращение с огнем.
Ранее мы писали:
- Взорвался баллон или виноваты мыши? Что известно о пожаре на хлебокомбинате в Тернопольской области (видео).
- В Киеве произошел пожар в квартире: кого спасли.