В Киеве произошел пожар в квартире: кого спасли (фото)

Причина пожара устанавливается, жертв и пострадавших нет

В Киеве потушили пожар в доме / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве произошел пожар в 9-этажном жилом доме по ул. Кондратюка, 4а, что находится в Оболонском районе столицы.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС.

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Подробности инцидента

30 декабря в 09:47 поступило сообщение о пожаре. На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. Возгорание произошло в одной из квартир на 2-м этаже.

Кого спасли

Во время тушения пожара бойцы спасли женщину из дома, где произошел пожар. Пожарные вывели ее на свежий воздух по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи. Также в ходе ликвидации пожара из квартиры спасли собаку.

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Когда потушили

Возгорание ликвидировали в 10:41. На месте было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 15 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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