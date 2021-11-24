И так сойдет: в электричке Киева заклеили разбитое окно рекламой (фото)

Стекло работники электрички не убрали / Коллаж "Сегодня"
В Киеве кто-то разбил окно в одном из вагонов городской электрички. Работники решили заклеять все рекламой.
Фото появилось в Telegram-канале "Киев оперативный".
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Окно, которое кто-то разбил, работники заклеили печатной рекламой. Но они даже не убрали стекло, которое осталось на сидениях и на полу.
В какой именно электричке это произошло – неизвестно.
В электричках Киевской области будут требовать COVID-документы
В Киевской области меняются правила путешествий в пригородном сообщении. Такое решение приняла областная комиссия по техногенно-экологической безопасности.
Так, с 13 ноября проезд во всех пригородных электропоездах области осуществляется при наличии:
- сертификата о вакцинации;
- отрицательного ПЦР-теста на COVID-19;
- отрицательного экспресс-теста на COVID -19, сделанного не более чем за 72 часа до рейса.
В случае отсутствия одного из указанных документов пассажир может быть снят с рейса полицией.
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